أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في يوليو عند 66.15 دولار للبرميل

2019/08/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الاثنين إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في يوليو تموز عند 66.15 دولار للبرميل

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