أسهم أوروبا تتراجع بفعل المخاوف الصينية

2019/08/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهرين يوم الاثنين في الوقت الذي تقود فيه المخاوف بشأن النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين صوب الملاذات التقليدية الآمنة بما في ذلك السندات الحكومية، بينما هبط سهم

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