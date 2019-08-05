2019/08/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى امين، اليوم الاثنين، عن ارسال لجنته أسماء مرشحي الكتل السياسية الى الوزارة لتدقيق أسمائهم واختبارهم، مشيراً الى أن اللجنة أرسلت ثلاثة اضعاف من أسماء المرشحين ليتم التفاضل فيما بينهم.وقال امين في تصريح للمركز الخبري الوطني إن “الكتل السياسية انتهت من ترشيح الأسماء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية النيابية ترسل قائمة “سفراء الأحزاب” الى الوزارة تمهيداً لاختبارهم المركز الخبري الوطني.

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