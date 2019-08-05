2019/08/05 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل النعيم نيوز أن رابطة الخريجين في ناحية الإمام الصادق , ع , أعلنت الاثنين , عن فتح مبنى الحكومة المحلية بعد اغلاقه يوم امس الاحد للمطالبة بتوفير فرص للخريجين العاطلين عن العمل.وقال أحد أعضاء رابطة الخريجين في الناحية ، أحمد زكي للنعيم نيوز, انه ” تم فتح أبواب مبنى الحكومة المحلية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح مبنى الحكومة المحلية لناحية إ الصادق بعد إغلاقه من قبل المتظاهرين النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح مبنى الحكومة المحلية لناحية إ الصادق بعد إغلاقه من قبل المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح مبنى الحكومة المحلية لناحية إ الصادق بعد إغلاقه من قبل المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).