عمليات بغداد تفض نزاعاً عشائرياً جنوبي العاصمة

2019/08/05 | 12:10

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العهد نيوز – بغداد

تمكنت قوة ضمن قاطع عمليات بغداد، من فض نزاع عشائري ضمن حي الوحدة جنوبي بغداد.

وقالت العمليات، في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة

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