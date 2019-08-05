بالوثيقة .. الكعبي يطالب بسحب يد مدير عام شركة نفط البصرة

2019/08/05 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، بسحب يد مدير عام شركة نفط البصرة ( احسان عبدالجبار

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