2019/08/05 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أشاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين بالنسبة العالية للطالبات المتفوقات وبالمتفوقين من ابناء المحافظات والمدن المحررة، خلال حفل استقبل للطلبة الأوائل في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عبدالمهدي أجرى بمكتبه الرسمي حفل استقبال وتكريم للطلبة المتفوقين الأوائل من جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يقيم حفل استقبال للطلبة الأوائل ويشيد بالمتعففين منهم وكالة خطوة برس.

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