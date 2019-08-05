ظريف: إيران لن تشتري أمنها من الخارج

2019/08/05 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن الارهاب الاقتصادي أصبح اليوم أمراً واقعيا، وأن أميركا قرنت اليوم سياستها بالإرهاب الاقتصادي، وان إيران لن تشتري أمنها من الخارج، فهي تتقدم بالاعتماد على شعبها.

واكد ظريف، ان الولايات المتحدة أصبحت وحيدة في العالم، وهي لا تستطيع ان تشكل أي تحالف بسبب تحديها للقوانين، لافتا الى هزيمة الولايات المتحدة في العراق وسورية وأفغانستان.

وتابع ظريف قائلا، إن الولايات المتحدة تورطت بتقديس ثقافة العنف والعنجهية، وان الأميركيين يفرضون الحظر والمقاطعة واثبتوا فشلهم في الدبلوماسية والحوار .

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