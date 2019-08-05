2019/08/05 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق اقدم العشرات من عناصر الحشد الشبكي ،اليوم الاثنين، على اغلاق طرق الموصل الخارجية، احتجاجاً على قرار استبدالهم بقوات الجيش.وقال مراسل “يس عراق”، إن “العشرات اقدموا على اغلاق طريق الموصل – اربيل من خلال سيطرة منطقة كوكجلي شرقي الموصل، وايضا اغلاق طريق بعشيقة الموصل في سيطرتهم المتواجدة في حي التحرير، فضلاً عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. حشد الشبك يتسبب بفوضى واغلاق لطرق الموصل احتجاجاً على استبداله بالجيش) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. حشد الشبك يتسبب بفوضى واغلاق لطرق الموصل احتجاجاً على استبداله بالجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).