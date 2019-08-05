“بالفديو”.. بطل عراقي “يذرف الدموع” اما الالاف في الصين اثناء عزف نشيد بلاده

2019/08/05 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق فاز البطل العراقي مصطفى السماوي، بذهبية آسيا لكمال الأجسام ، واظهر مقطع فديو البطل العراقي وهو يذرف الدموع اثناء عزف النشيد الوطني العراق.

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