الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية إرادة النصر الثالثة

2019/08/05 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن أهم نتائج عملية إرادة النصر الثالثة.

وذكر بيان للحشد اطلعت وكلة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "قوات اللواء 33 واصلت تقدمها وحققت نتائج مرضية ضمن عملية إرادة النصر الثالثة"، مشيراً الى انها "أمنت قرى (راس السهل، مخزكى، الطايش الشرقية، خربت عبادي الغربي، خربت عبادي الشرقي، أم كرون، النداس) وعثرت على مضافة لداعش تحوي مواد لوجستية غرب القيارة".

وأكد ان "قوة مشتركة من الفوج السادس واللواء 14 طهرت قرى العصفورة وشيقرة وزرنوك ولزاكة وسلسلة جبال بادوش وجبال عطشانة شمال غرب الموصل ضمن عملية ارادة النصر الثالثة.

وفي السياق ذاته شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الإثنين، بعمليات إرادة النصر الثالثة لملاحقة فلول داعش في مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى.انتهى/س

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