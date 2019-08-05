2019/08/05 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الإدارة الأمريكية تسعى في “محاولة أخيرة يائسة” منها لمنع تدخل تركيا شرقي الفرات، مشيرة إلى وصول وفد رفيع من البنتاغون إلى أنقرة اليوم الاثنين.وذكرت الصحيفة أن هذا الوفد “يحمل عرضاً نهائياً لتخفيف قلق أنقرة”، بعد جدل مستمر لسنوات بين الحليفين في “الناتو” حول دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد رفيع من البنتاغون يصل أنقرة لمنع تدخل تركيا شرقي الفرات النعيم نيوز.

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