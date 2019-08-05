2019/08/05 | 12:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليلة هروب "قراصنة المخدرات") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكل حكاية نهاية إلا هروب السجناء من السجون العراقية ليس لها أول وليس لها آخر.
يقول الباحثون في التأريخ أن أول عملية هرو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليلة هروب "قراصنة المخدرات") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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