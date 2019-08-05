الخارجية النيابية ترسل قائمة

2019/08/05 | 12:18

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بغداد/ سومر نيوز

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى امين، اليوم الاثنين، عن ارسال لجنته أسماء مرشحي الكتل ال...

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