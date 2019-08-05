اعتقال متهمين بـ

2019/08/05 | 12:18

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال عدد من مطلقي العيارات النارية بنزاع عشائري جنوبي بغداد.

وذكر بيان لل...

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