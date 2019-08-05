2019/08/05 | 12:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال متهمين بـ"دكة عشائرية" جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال عدد من مطلقي العيارات النارية بنزاع عشائري جنوبي بغداد.
وذكر بيان لل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال متهمين بـ"دكة عشائرية" جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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