عبدالمهدي يشيد بالنسبة العالية للطالبات المتفوقات وبالمتفوقين من ابناء المدن المحررة

2019/08/05 | 12:21

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بغداد اليوم - بغداد

أشاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الإثنين 5 آب 2019، بالنسبة العالية للطالبات المتفوقات وبالمتفوقين من أبناء المدن المحررة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير "أجرى بمكتبه الرسمي صباح اليوم حفل استقبال وتكريم للطلبة المتفوقين الاوائل من جميع المحافظات بحضور عوائلهم والمسؤولين في وزارة التربية".





وقال عبد المهدي، وفقا للبيان: "أبارك لكم ولعوائلكم جميعا ولأنفسنا هذا النجاح والتفوق وانتم الأمل والمستقبل وبكم يبنى العراق، وأنتم الخميرة التي تنتج خيرا، وبهذا النجاح يتكامل العمل وتذلل العقبات، وقد عدت للتو من ديالى التي وصلتها فجرا لاطلاق المرحلة الثالثة من عمليات ارادة النصر، ولولا بطولات وتضحيات مقاتلينا الابطال الذين حرروا الارض من دنس عصابة داعش ماجلسنا اليوم هنا ولماحصل هذا النجاح والتفوق والاستقرار"، مضيفا أن "هذا العدد الكبير من المتفوقين له دلائل كبيرة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "سعادته بالعدد الكبير من الطالبات المتفوقات الذي يصل الى الثلثين وهذه الملاحظة يجب ان تكون لها نتائج وتستوجب ان يكون لهن مواقع في المسؤولية وان لانجد عمليات صد ويجب رفع الحيف بشكل جدي ، كما أكد اعتزازه وتقديره لوجود نسبة عالية من المتفوقين من ابناء العوائل المتعففة حيث لم يعد التعليم والتفوق حكرا على العوائل الميسورة او على العاصمة بغداد وانما من جميع المحافظات".

واردف: "كذلك أن وجود نسبة جيدة من المتفوقين من ابناء المناطق المحررة رغم الصعوبات التي واجهتهم ويجب تعويض هذه المحافظات عن سنوات توقف الدراسة والاهتمام بها اسوة باهتمامنا باستقرارها وبعودة ابنائها النازحين"، داعيا الى "بذل أقصى جهد لرفع مستوى التعليم في العراق بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا القطاع نتيجة الحروب والنزاعات".

وأشاد بـ"جهود المسؤولين في وزارة التربية على إنجاح الامتحانات ونسب التفوق".

بغداد اليوم- أربيل

أكد المتحدث باسم مدير مديرة مرور محافظة أربيل، فاضل حاجي، الاثنين (05 اب 2019)، أن المديرية تعتبر تظليل السيارات جريمة يحاسب عليها القانون، مبينا أن ما حدث لقائد القوة البرية العراقية جمعة عناد، غير مقصود.

وقال حاجي لـ(بغداد

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من عقود بشائر الخير في محافظة ديالى، الاثنين (05 اب 2019)، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال احمد موسى احد المتظاهرين في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الع

بغداد اليوم - ذي قار

أعلن مجلس ذي قار، الإثنين، 05 آب، 2019، فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، فيما حدد (9)، شروط.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مجلس ذي قار احتوت على شروط يجب ان تتوفر بالمرشح ابرزها، ان "يكون اتم الثلاثين سنة، وحاص

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