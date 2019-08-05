2019/08/05 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين والقانونيين في محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، في ساحة ثورة العشرين وسط المدينة احتجاجا على عدم اكتمال المشاريع الاستثمارية فضلا عن استغلال المساحات الخضراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون وناشطون في النجف يطالبون بحل هيئة الاستثمار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون وناشطون في النجف يطالبون بحل هيئة الاستثمار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).