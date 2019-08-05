موسع ..رئيس الوزراء يكرم الطلبة الاوائل ويشيد بالنسبة العالية للمتفوقات والمتفوقين من ابناء المحافظات والمدن المحررة

2019/08/05 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، بالنسبة العالية للطالبات المتفوقات وبالمتفوقين من ابناء المحافظات والمدن المحررة.

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