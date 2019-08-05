2019/08/05 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ النائب آراس حبيب كريم، اليوم الاثنين، أنه كان يتمنى أن لا ينتهي الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب دون حسم وزارة التربية، مشيرا إلى أن ذلك شكل “حسرة” في قلوب النواب.وقال حبيب، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “إنتهى الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بعد أن تم تمديده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الوطني: عدم حسم حقيبة التربية شكل حسرة في قلوب النواب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الوطني: عدم حسم حقيبة التربية شكل حسرة في قلوب النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).