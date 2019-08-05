وزير الثقافة: لازلنا نقيم طبيعة إعادة إعمار مئذنة ومنارة الحدباء

2019/08/05 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

بحث وزير الثقافة والآثار عبد الامير الحمداني، وضع المناطق التراثية والشواهد الأثرية في مدينة الموصل، فيما دعا الى ضرورة إشراك أهل المدينة في تقرير كيفية صيانة البيوت والمناطق الأثرية.

وقال الحمداني خلال استقباله معاون مدير مفتشين آثار وتراث نينوى نادية فاضل، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أمر إعادة صيانة وإعمار مئذنة ومنارة الحدباء في الجامع النوري الكبير، لايزال قيد الدراسة والبحث، والامر متروك للفريق المكون من الجهات المختصة من مفتشية آثار وتراث نينوى واستشارة فريق معماري من جامعة الموصل”.

وأضاف، انه “يجب ان يكون هناك دور وصوت لأهالي الموصل في هذه الرؤية باعتبارها رموزا وطنية تمثل ذاكرة وثروة حضارية”.

وتابع الحمداني، ان “الوزارة تلقت عدة مشاريع من اليونسكو بشأن صيانة وإعمار البيوت التراثية في المدينة القديمة على الساحل الايمن من الموصل، بالإضافة الى مشروع منظمة (أليف) السويسرية في إعادة إعمار خمس كنائس وبيوت تراثية (خانات) في المدينة”.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار امريكي لاعادة اعمار الجامع النوري الكبير وبناء منارته الحدباء باشراف اليونكسو، بعد ان فجره تنظيم داعش قبل عامين عند عمليات تحرير الموصل.

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