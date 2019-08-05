مصدر: عبوة

2019/08/05 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" جهاز امني مختص بقضايا الاغتيالات فتح تحقيقاً موسعاً بالحادثة، لمعرفة الجهة المتورطة بإرسال علبة (شمع) بداخلها مواد شديدة الانفجار الى صالون نسائي بمنطقة الغزالية غربي بغداد".واضاف، فأن" الاجهزة الامنية عملت جاهدة على جمع بقايا جثة العاملة التي فتحت العلبة المتفجرة، وفيما قتلت صاحبة الصالون، نقلت احدى الزبائن الى مستشفى قريب وهي الان تحت العناية المركزة".انتهى..م.م

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