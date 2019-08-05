2019/08/05 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكل حكاية نهاية إلا هروب السجناء من السجون العراقية ليس لها أول وليس لها آخر.يقول الباحثون في التأريخ أن أول عملية هروب جرت في سجن بابل ايام حكم حمورابي عام 1773 قبل الميلاد ومنذ ذلك الحين وحتى ليلة امس عندما هرب 15 موقوفاً متهمين بالمتاجرة بالمخدرات وتعاطيها بوضح النهار من سجن القناة وهم يرتدون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليلة هروب “قراصنة المخدرات” المركز الخبري الوطني.

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