نائب: جمع تواقيع لتحويل ملف “تزوير الموازنة” الى هيأة النزاهة

2019/08/05 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن كتلة النصر النيابية، رياض التميمي، الاثنين، عن جمع تواقيع عدد من النواب لإحالة تزوير الموازنة الى هيأة النزاهة، فيما أشار إلى أن اللجنة المالية قدمت تقريرها الى مجلس النواب والحكومة عن خروق الإقليم للموازنة منذ شهر آيار الماضي.

وقال التميمي في حديث لـ” گلگامش برس”، إن “اللجنة المالية أنهت تقريرها بخصوص مستحقات الإقليم في شهر آيار/ مايو الماضي، وقدمته الى مجلس النواب للتصويت عليه ليكون ملزما للحكومة”، مبينًا أن “اللجنة المالية ضمنت كل فقرات التجاوز الموجود في الفقرة 10 والمادة ج من قانون الموازنة وهو استحقاق الحكومة الاتحادية”.

ولفت إلى أن “النائبة هدى سجاد جمعت تواقيع لعدد من النواب لتحويل ملف تزوير الموازنة الى هيأة النزاهة والتحقيق في الموضوع”.

وأشار الى ان” مجلس النواب والحكومة سوَفا التقرير ولم ينظران به”، موضحًا أن “حالة تزوير الموازنة تم رصدها ضمن التقرير من خلال استضافة اللجنة المالية مع مديرة الموازنة والمختصين في الوزارة”.

وأوضح أن “نتائج التحقيق لم تعلن، وهذا دليل على أن هناك تسويفًا مشتركًا بين الحكومة وبعض النواب”.

وعزا عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، عزا قي وقت سابق، أسباب العجز الكبير في موازنة 2020، إلى عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاق النفطي مع الحكومة العراقية، وعدم ممارسة بغداد أي رقابة على الجمارك في الإقليم، فضلًا عن الفساد في مؤسسات الدولة، فيما أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، خرق وزير المالية لقانون الموازنة فيما يخص واردات نفط الإقليم.

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