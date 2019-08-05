الشعلان هو الأوفر حظاً.. كتلتان تتنافسان على منصب محافظ الديوانية

2019/08/05 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو مجلس محافظة الديوانية، كاظم جبر، الاثنين، ان المجلس سيعقد جلسة خاصة للتصويت على اختيار محافظ جديد، مشيرا الى ان كتلتين كبيرتين تتنافسان على الظفر بالمنصب.

وقال جبر في تصريح لـ”كلكامش برس”، ان “كتلة النهج الوطني (الفضيلة سابقًا) رشحت فيصل النائلي، بينما رشحت كتلة الاصلاح ازهر الشعلان”، مبينا ان “الفضيلة تمتلك 12 عضوا سيصوتون لصالح النائلي، في حين تمتلك كتلة الاصلاح (سائرون) 16 عضواً).

وأشار إلى أن “المرشح الاوفر حظا هو عضو كتلة سائرون ازهر الشعلان”، مبينا ان “المجلس سيعقد ظهر اليوم جلسة لاختيار المحافظ واختيار شخصية من احدى الكتلتين”.

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