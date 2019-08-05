بالوثيقة.. مجلس ذي قار يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

2019/08/05 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشيح لمنصب محافظ ذي قار ابتداءً من اليوم حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق ٨ آب ٢٠١٩.وقال الخاقاني، إن “الشروط القانونية الواجب توفرها في المرشح هي أي يكون عراقيًا كامل الأهلية أتمَّ الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح، وأن […]

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