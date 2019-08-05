عماد علي - عندما يرفض باباجان ان يكون داوداوغلو نائبا له في حزبه الجديد

2019/08/05 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي لقد توضحت ملامح ما قد يظهر الى العلن و ينبثق من رحم حزب العدالة و التنمية، و يمكن ان يعيد التاريخ نفسه و بفحوى ومحتوى مغاير تماما لما حصل من قبل، بالامس قدم اردوغان استقالته لاربكان في سنة 2001 و اسس حزبه الذي استمر لحد الساعة على حساب حزب الفضيلة و هو الان في بداية احتضاره كما يظهر للمتمعن في حال الحزب و رئيسه و الضغوطات التي يتعرض له و ما يضطره على التراجع شعبيا و حزبيا و عملا سياسيا بعد كل تل......

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