2019/08/05 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب كم من الأنبياء والقدِّيسين والأديان جاؤوا ولم يتحقَّق السَّلام على الأرض، على مَن يقع الحق؟! *الأديان مؤسّسات ناموسيّة، قائمة على منطق القانون، والثَّواب والعقاب، وهي لأجل هذا لمْ ولن تستطيعَ أن تنجح أبداً في تحقيق السّلام على الأرض وفي قلوب النَّاس.إنّ كلّ شيء يقوم على القانون ينبعُ من منطق الخوف، وكلُّ شيء يقوم على الخوف لا يمكنه أن يعرف الطّريق إلى الحبّ أبداً.معظمُ المعتقدين في الأدي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أسماء غريب - (5) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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