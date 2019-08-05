قصي الصافي - عصر رأسمالية الرقابة ج 2

2019/08/05 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قصي_الصافي تناول الجزء الاول النقاط الرئيسية في كتاب ( عصر رأسمالية الرقابة)، والذي يحذرنا من تغول الشركات التكنو رقمية مثل غوغل والفيس بوك وما تنتجه من برامج و لوغاريثمات فائقة الذكاء - مسترشدة بنظريات في علم النفس السلوكي والاقتصاد - ، ودور تلك البرامج في اضعاف الاسس الديمقراطية والاطاحة بمؤسساتها، بل واستهداف جوهر الارادة الحرة للفرد عبر اعادة هندسة أفكاره و رغباته ومشاعره وميوله النفسية ، وقد أشرت الى ان......

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