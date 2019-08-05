نائبة تقلل من أهمية الـ60 الف درجة وظيفية وتقدم حلا مثاليا للبطالة

2019/08/05 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قللت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي ,الاثنين, من أهمية بعض التسريبات التي تتحدث عن تخصيص 60 الف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل، مؤكدة ان الحل الامثل للبطالة هي تفعيل القطاع الخاص.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاحاديث والتوقعات بشأن تخصيص 60 ألف درجة وظيفية لموازنة 2020 المقبلة غير مجد ولاتحد من […]

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