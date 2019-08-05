مراكز شرطة بؤرة للفساد.. وفلم الهروب العرض مستمر!

2019/08/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي لم تختلف ادارة مراكز الشرطة عن بقية المؤسسات الحكومية بالفساد والفشل وربما تتفوق عليها بوفرة الميزانيات وشحة الخدمات .افلام وقصص وسيناريوهات عجيبة غريبة في مراكز الشرطة اذ...أكمل القراءة ←

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