2019/08/05 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين،، فرض غرامة مالية بحق نادي لوس أنجلوس كليبيرز، على خلفية إشادة مدربه دوك ريفرز بنجم تورونتو رابتورز، كواهي لينارد، الذي تشير تقارير إلى اهتمام الفريق بالتعاقد معه.وأشارت الرابطة في بيان إلى أن “كليبيرز فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار لمخالفته قواعد التواصل مع اللاعبين”، موضحة أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغريم كليبيرز لإشادة مدربه بلينارد لاعب رابتورز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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