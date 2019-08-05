الغارديان تهاجم السعودية: نظام استبدادي قتل خاشقجي وقاد حربا مروعة باليمن

2019/08/05 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجمت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الاثنين، النظام الحاكم في السعودية، واصفة اياه بـ”الاستبدادي”، فيما قللت من اهمية ما يسمى بـ”الاصلاحات” التي تم الاعلان عنها مؤخرا.ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة افتتاحية بعنوان “لا تمدحوا الرياض على الإصلاحات – ساعدوا النساء اللاتي حاربن من أجلها” قالت فيها، إن “الترحيب كان مبررا بقرار السلطات السعودية يوم الجمعة الماضي […]

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