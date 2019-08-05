“واتس آب” يقرر إلغاء خاصية محببة للمستخدمين

2019/08/05 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت “واتس آب” إلغاء خاصية محببة للمستخدمين، بعد أن نجح أحد المستخدمين في الوصول لخدعة للتحايل على محاولات سابقة لتجاوز الحظر الذي تحاول الشركة منذ فترة فرضه على هذه الخاصية.وقد تمكن مستخدمو تطبيق “واتس آب” الشهير حتى الآن من تخزين الصور الشخصية للأصدقاء عن طريق الضغط على صورة المستخدم ثم تخزينها على الجهاز، وهو …

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