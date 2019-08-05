مجلس النواب: انجاز 80% من القوانين والتشريعات المدرجة على جدول الاعمال

2019/08/05 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب عن انجاز 80% من القوانين والتشريعات المدرجة على جدول أعماله خلال سنته الأولى .وقال المتحدث الرسمي لرئيس مجلس النواب شاكر حامد في مؤتمر صحفي ” ان التشريعات الأخرى 20% ، هي قيد النقاش والتعديل على طاولة الفصل التشريعي الجديد ، مشيرا الى :” ان عدد الاستضافات للمسؤولين والوزراء داخل اللجان وفي […]

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