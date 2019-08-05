إحباط تهريب 27 سيارة وجرافة في ميناء أم قصر

2019/08/05 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين عن إحباط السلطات الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي لعملية تهريب 27 سيارة وآلية انشائية {شفل} دون الموديل المسموح بإستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "السيارات كانت مخفية داخل 8 حاويات حجم 40 قدم في محاولة لتهريبها قبل ورود معلومات من مكتب أستخبارات ام قصر الشمالي تحركت على أثرها لجنة شكلت لهذا الغرض وبموجب قرار القاضي حيث تم ضبط الحاويات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".



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