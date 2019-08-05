صوفيا سايموندز تنفي اصابتها حادثة تكساس

2019/08/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من أصول مغربية Sofia Symonds الاخبار التي نشرت عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي و اشارت الى اصابتها في حادثة أطلاق النار التي حصلت في ولاية تكساس وراح ضحيتها أكثر من 20 شخصاً.

وقالت صوفيا الخبر غير صحيح على الاطلاق و ان الجهات التي روجت لهذه المعلومات مازالت مجهولة ولا تدري ماهي خلفية مثل هكذا فبركات لا اساس لها .

و اكدت انها و قبل حادثة تكساس بنحو يومين سافرت الى أوروبا برحلة سياحية و لم تكن موجودة في الولايات المتحدة الاميركية .

و قالت : اساساً انا أعيش في نيويورك و حاليا ً اقوم بجولة سياحية في اكثر من دولة أوروبية و قد علمت ان احدهم زج أسمي على انني من بين المصابين في الحادث الذي حصل في تكساس و للوهلة الاولى شعرت بالصدمة و قررت التوضيح كي لا تختلط الامور على الناس .

في المقابل اشارت صوفيا الى انها ستكون اول مغربية تدخل الى هوليوود و ان التحضيرات لمثل هذه الخطوة كانت شاقة نوعاً ما لكنها ممتعة في نفس الوقت .

واوضحت : كان لا بد بالتضحية بالوقت و المجهود من أجل الوصول الى هدف كبير بحجم السينما العالمية و اتمنى ان اكون على قدر مسؤولية هذه المغامرة الشيقة التي أعتبرها من أهم الاحلام في كياني .

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