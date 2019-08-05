توقيف 13 متهماً من الضباط والمنتسبين على خلفية هروب سجناء من سجن القناة

2019/08/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، الاثنين، عن توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.

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