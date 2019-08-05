2019/08/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، الاثنين، باندلاع حريق في الطابق الرابع من مستشفى فژين الأهلي في دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في الطابق الرابع بمستشفى أهلي في دهوك) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في الطابق الرابع بمستشفى أهلي في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).