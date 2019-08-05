جنايات كربلاء: الحبس سنتين لمدان بالنهوة العشائرية على شقيقته

2019/08/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات كربلاء، الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدان ارتكب جريمة النهوة العشائرية ضد شقيقته .وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “والدة المدان قدمت شكوى ضده لقيامه بالنهي على زواج شقيقته من الأشخاص الذين يتقدمون خطبتها ولعدة مرات”.وأضاف البيان، أن “المحكمة أدانه بالحبس […]

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