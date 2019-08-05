المؤبد بحق أفراد عصابة لـ”تسليب” السيارات

2019/08/05 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، حكما بالسجن المؤبد على أفراد عصابة لتسليب العجلات متكونة من ‏ثلاثة اشخاص من بينهم امرأة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المدانين اعترفوا في التحقيق الابتدائي والقضائي بانهم عصابة متخصصة ‏بسرقة السيارات تقوم باستدراج ضحاياها عن طريق استئجارهم من قبل ‏شخص وامرأة واثناء وصولهم الى مكان متفق عليه تقوم بقية افراد العصابة بالهجوم على الضحية لغرض تسليبه”.

وأشار إلى أن “المحكمة ومما تقدم وجدت الأدلة كافية لادانة المدانين وفقا لاحكام المادة ‏‏422/اولا من قانون العقوبات العراقي”.

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