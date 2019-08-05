محافظة بغداد تعلن استمرار الفرز الالكتروني للمتقدمين لتعيينات التربية

2019/08/05 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت محافظة بغداد، استمرار عملية الفرز الالكتروني في مديريات تربية بغداد الست لجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية الفرز مستمرة في مديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة وكذلك في مديريات تربية الرصافة الاولى والثانية والثالثة وبانسيابية تامة وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة والجهات الرقابية ولجان المحافظة فضلا عن وسائل الاعلام”.

وأوضح البيان، ان “عملية الفرز تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري بعد اعداد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للأسماء المتقدمة”، مبينا ان “عدد الدرجات المخصصة بلغ (١٣) الف درجة في حين وصل عدد المتقدمين الى نحو (١٥٠) الف متقدم”.

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