2019/08/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب اليوم الاثنين عن توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.وذكر المركز الإعلامي القضاء الاعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت امر بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف 13 ضابطا ومنتسبا على خلفية هروب متهمين من سجن القناة وكالة خطوة برس.

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