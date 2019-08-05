الأوراق المالية يعلن إيقاف نشاطه ٥ أيام

2019/08/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إيقاف نشاطه لمدة ٥ أيام بمناسبة حلول عيد الاضحى.

وذكرت ادارة السوق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نظراً لقرب حلول عيد الاضحى قررت ادارة السوق بعدم تنظيم جلسات للتداول للايام من 11 اب ولغاية 15 اب لمصادفتها عطلة عيد الاضحى”.





وأضاف، ان “أول جلسة تداول في سوق العراق للأوراق المالية ستكون بعد عيد الاضحى واعتبارا من يوم الاحد المصادف 18 /8 /2019”.

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