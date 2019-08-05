الحبس سنتين لمدان بالنهوة العشائرية على شقيقته

2019/08/05 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على مدان ارتكب جريمة النهوة العشائرية ضد شقيقته .

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته

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