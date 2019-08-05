2019/08/05 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

افاد مصدر امني في شرطة البصرة اليوم الاثنين, عن وفاة منتسب في شرطة البصرة على خلفية إصاباته في هجوم مسلح تعرض له

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