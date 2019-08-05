بعثتا الحج العراقية والإيرانية تؤكدان أهمية تعميق التعاون وتعزيز الخبرة بين الطرفين

2019/08/05 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بعثتي الحج العراقية والإيرانية على أهمية تعميق أواصر العلاقة بين الطرفين بما يعزز الخبرة المتراكمة لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.وذكر بيان لبعثة الحج العراقية، ان رئيس البعثة الشيخ د.خالد العطية استقبل في مقر البعثة بمكة المكرمة, نظيره الإيراني عبد الفتاح نواب ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان والوفد المرافق لهما”.واكد …

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