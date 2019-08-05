الزواج المبكر والخيانة الزوجية من الاسباب الرئيسية لارتفاع حالات الطلاق في العراق

2019/08/05 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن في بغداد اليوم عن ارتفاع حالات الطلاق في العراق العام الماضي إلى حوالي 74 ألف تفريق بسبب التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي والصراعات السياسية التي أثرت على الاسرة، وكذلك المسلسلات الغرامية وزواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية.وفي تقرير لها فقد أكدت السلطة القضائية العراقية في احصائية لها الاحد تابعتها “إيلاف” أن ارتفاع حالات […]

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