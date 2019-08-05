2019/08/05 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت وزارة الهجرة المهجرين اليوم الاثنين عن عودة نحو 421 نازحا من المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية، بمحافظة نينوى شمالي البلاد.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مخيمات الوزارة في محوري شرق وجنوب محافظة نينوى ومخيمات محافظة صلاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن عن عودة 421 نازحا الى سكناهم في نينوى وكالة خطوة برس.

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