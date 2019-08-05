نائب يكشف عن شبهات فساد بمشاريع ابو غريب ويدعو محافظ بغداد للتدخل الفوري

2019/08/05 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة بغداد كريم ابو سودة، الاثنين، عن وجود شبهات فساد مالي وإداري تحوم حول مشاريع قضاء ابو غريب، مؤكدا أن “جهات متنفذة” تحاول سرقة الاموال المخصصة لتلك المشاريع.وقال ابو سودة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك معلومات وصلتنا حول شبهات فساد تحوم على الاموال التي خصصت في موازنة ٢٠١٩”، داعيا محافظ […]

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