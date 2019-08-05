2019/08/05 | 13:53

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الداخلية تعين قائداً جديداً لشرطة نجدة كركوك

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يغداد اليوم- بغداد

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، الاثنين (05 اب 2019)، توقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات من احد مراكز الشرطة.

وذكر المركز ال

بغداد اليوم- ديالى

حذر اتحاد علماء المسلمين في ديالى، الإثنين، 05 آب، 2019، من اقتراب داعش من اثنين من بوابات بعقوبة وذلك بالتزامن مع انطلاق عملية ارادة النصر.

وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة فرات التميمي، الاثنين (05 اب 2019)، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى ضبط السلاح في محافظة ديالى ومكافحة العصابات الاجرامية والإرهابية خلال عملية ارادة النصر التي انطلقت الاثنين.

وقال التميمي في حد

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